Зак Снайдер хочет снять фильм по Fortnite

Режиссёр Зак Снайдер уже неоднократно признавался, что любит в свободное время играть в Fortnite. В недавнем разговоре с журналистами постановщик признался, что хотел бы вовсе снять по тайтлу фильм.

Конечно хотел бы. Ещё я очень хочу сделать несколько скинов для Fortnite по фильму «Мятежная луна», в первую очередь, как наиболее очевидное участие. Хотя знаете, Fortnite — потрясающий мир, и для меня он стал удивительным развлечением. Это действительно круто, химия, которую они там создали, по-настоящему уникальна.

Через пару дней состоится премьера нового фильма Снайдера — «Мятежная Луна». Правда журналисты остались лентой крайне недовольны. Рецензенты ругают картину за проблемы с темпом и сюжетом, множество заимствований из других фантастических франшиз и скучных персонажей.

«Мятежная Луна» выйдет уже 22 декабря в Netflix. Релиз второй части состоится 19 апреля 2024 года.