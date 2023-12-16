Зак Снайдер: я бы очень хотел, чтобы в «Мятежной луне» снялся Леброн Джеймс

На этой неделе журналист Variety пообщался с режиссёром Заком Снайдером. Представитель издания поинтересовался у постановщика, какую из знаменитостей он хотел бы увидеть в актёрском составе своего фильма «Мятежная луна».

Выбор Снайдера упал на американского баскетболиста Леброна Джеймса.

Думаю, если бы мне удалось пригласить Леброна Джеймса сниматься в фильме… Знаю, это звучит безумно, я просто размышляю… но посмотрим, как будет развиваться сюжет дальше.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Герои будут объединяться против него, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера «Мятежной Луны» состоится 22 декабря на Netflix. Вторая часть выйдет уже 19 апреля 2024 года.