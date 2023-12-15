«Только для фанатов»: критики уничтожили «Мятежную Луну» Зака Снайдера

Журналисты опубликовали обзоры фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — первого фильма в новой научно-фантастической франшизе от Netflix. Картина выйдет уже 22 декабря и расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Герои объединятся против него вместе с таинственной незнакомкой, чтобы защитить родной дом.
Уже по сложившейся традиции критикам не понравилась новая картина Зака Снайдера, режиссёра «Хранителей» и «Лиги справедливости». Пресса ругает ленту за проблемы с темпом и сюжетом, множество заимствований из других фантастических франшиз и скучных персонажей. На Metacritic у «Мятежной Луны» всего лишь 36 баллов на основе восьми рецензий, на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют всего 17% критиков.
Фото: Metacritic
Фото: Rotten Tomatoes
Некоторые отрывки из обзоров «Мятежной Луны»
«Мятежная Луна» в высшей степени смотрибельна. Однако это фильм, полностью построенный из запасных частей, который предназначается только для фанатов Снайдера.
В «Мятежной Луне» Снайдер буквально полон захватывающих идей, но им не хватает интересных персонажей и внятного сюжета, который их поддерживал бы.
«Мятежная Луна» — неудачная попытка создать новый, не от мира сего «Снайдервёрс». Это всего лишь подделка, приправленная стилистическим почерком режиссёра.
Несмотря на великолепный актёрский состав, космическая опера Зака Снайдера разочаровывает сценарной путаницей, посредственными экшен-сценами и поверхностной историей, которая не оправдывает своих обширных обещаний.
«Мятежная Луна» напоминает не более чем коллекцию отсылок на другие киновселенные, мифологии и эпические ленты, которые были сняты во много раз лучше.
Премьера «Мятежной Луны» состоится 22 декабря на Netflix. После этого Зак Снайдер выпустит режиссёрскую версию картины с рейтингом «18+». При этом вторая часть не заставит себя ждать — она выйдет уже 19 апреля 2024 года.