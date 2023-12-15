«Только для фанатов»: критики уничтожили «Мятежную Луну» Зака Снайдера

Журналисты опубликовали обзоры фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — первого фильма в новой научно-фантастической франшизе от Netflix. Картина выйдет уже 22 декабря и расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Герои объединятся против него вместе с таинственной незнакомкой, чтобы защитить родной дом.

Уже по сложившейся традиции критикам не понравилась новая картина Зака Снайдера, режиссёра «Хранителей» и «Лиги справедливости». Пресса ругает ленту за проблемы с темпом и сюжетом, множество заимствований из других фантастических франшиз и скучных персонажей. На Metacritic у «Мятежной Луны» всего лишь 36 баллов на основе восьми рецензий, на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют всего 17% критиков.

Фото: Metacritic

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров «Мятежной Луны»

«Мятежная Луна» в высшей степени смотрибельна. Однако это фильм, полностью построенный из запасных частей, который предназначается только для фанатов Снайдера.

В «Мятежной Луне» Снайдер буквально полон захватывающих идей, но им не хватает интересных персонажей и внятного сюжета, который их поддерживал бы.

«Мятежная Луна» — неудачная попытка создать новый, не от мира сего «Снайдервёрс». Это всего лишь подделка, приправленная стилистическим почерком режиссёра.

Несмотря на великолепный актёрский состав, космическая опера Зака ​​Снайдера разочаровывает сценарной путаницей, посредственными экшен-сценами и поверхностной историей, которая не оправдывает своих обширных обещаний.

«Мятежная Луна» напоминает не более чем коллекцию отсылок на другие киновселенные, мифологии и эпические ленты, которые были сняты во много раз лучше.

Премьера «Мятежной Луны» состоится 22 декабря на Netflix. После этого Зак Снайдер выпустит режиссёрскую версию картины с рейтингом «18+». При этом вторая часть не заставит себя ждать — она выйдет уже 19 апреля 2024 года.