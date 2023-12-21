Звезду «Форсажа» Вина Дизеля обвинили в изнасиловании

По данным издания TMZ и некоторых других СМИ, на Вина Дизеля подали в суд Лос-Анджелеса. Девушка по имени Аста Йонассон обвинила знаменитого актёра в изнасиловании и рассказала свою версию произошедшего.

Так, девушка работала ассистенткой актёра в 2010 году во время съемок «Форсажа 5». По её словам, в какой-то момент она осталась с Вином Дизелем в одном номере — как вдруг артист схватил её за грудь и попытался поцеловать, хотя она отчаянно сопротивлялась. Далее Дизель попытался снять с неё платье и нижнее бельё, однако Йонассон не поддалась и убежала в ванную, после чего актёр самоудовлетворился и покинул номер.

Спустя несколько дней девушку уволила сестра Вина Дизеля. По мнению Асты, это произошло из-за того, что она сопротивлялась воли её брата. Обвинительница заявила, что все эти 13 лет боялась обратиться в суд из-за большого авторитета Вина Дизеля в Голливуде, однако в последние годы ситуация изменилась, и она надеется добиться справедливости.

Звезда «Форсажа» тем временем не комментировал ситуацию.