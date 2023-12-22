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Миракл вернулся в основной состав Nigma Galaxy по Dota 2 после годовой паузы

Миракл вернулся в основной состав Nigma Galaxy по Dota 2 после годовой паузы
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Организация Nigma Galaxy объявила о возвращении Амера Miracle- аль-Баркави — одного из самых звёздных игроков в истории Dota 2. Соответствующий анонс клуб сопроводил эпичным роликом на своём официальном YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Nigma Galaxy. Права на видео принадлежат Nigma Galaxy.

Киберспортсмен вернулся в основной состав команды и будет выступать на первой позиции в ростере. Вместе с ним в Nigma Galaxy также выступают Саид Самаил SumaiL Хассан и Куро Салехи KuroKy Тахасоми. В ближайшее время коллектив должен объявить остальных участников своего состава.

Основной состав Nigma Galaxy

  1. Амер Miracle — аль-Баркави
  2. Саид Самаил SumaiL Хассан
  3. Неизвестно
  4. Неизвестно
  5. Куро Салехи KuroKy Тахасоми
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