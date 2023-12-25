Авторы Cyberpunk 2077 хотели сделать мужскую и женскую версии Ви одинаково важными

Ведущий дизайнер квестов CD Projekt RED Блаж Аугустинек в подкасте Answered рассказал, что команда хотела, чтобы в Cyberpunk 2077 важные роли получила как женская версия Ви, так и мужская. У команды в этом был приоритет.

Игроки постоянно спорили, какая версия считается канонической. Аугустинек считает таковой женскую версию героя, но часть сотрудников студии не согласна с Блажем и выступает за мужчину Ви. Впрочем, такие споры в CD Projekt RED возникают постоянно.

Когда мы работали над Cyberpunk 2077, мы приняли сознательное решение, что разработчики квестов будут думать о Ви как о женском персонаже, в то время как сценаристы — как о мужском.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.