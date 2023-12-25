Третий сезон аниме «Этот замечательный мир!» выйдет в апреле 2024 года — трейлер

Авторы легендарного аниме-сериала «Этот замечательный мир!», также известного как KonoSuba, сообщили о планах на ближайшее время.

Спустя семь лет после релиза второго сезона аниме получит продолжение. Третий сезон начнёт выходить в апреле 2024 года, точную дату релиза создатели планируют огласить позднее.

Пока же представлен небольшой трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале KADOKAWAanime. Права на видео принадлежат Studio Deen.

«Этот замечательный мир!» (также встречается название «Богиня благословляет этот прекрасный мир!») — комедийное аниме по манге Нацумэ Акацуки.

По сюжету школьник попадает в мир, живущий по законам MMORPG, и знакомится с новыми друзьями: богиней воды Аквой, неуклюжим рыцарем Даркнесс и повелительницей взрывов Мегумин, которая теряет всю силу после одного заклинания, но отказывается учить другие.

Первый сезон аниме-адаптации вышел в 2016 году, второй — в 2017-м. А в 2022-м состоялась премьера спин-оффа «Одаривая этот замечательный мир взрывами!» про Мегумин.