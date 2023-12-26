Иван Pure Москаленко может перейти в NIgma Galaxy — сумма выкупа составит $ 500 тыс.

По данным сразу нескольких инсайдеров, российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко может перейти в новый состав Nigma Galaxy, где будет выступать вместе с MIracle и KuroKy.

Об этом сообщает CYBERSLOVO, а автор канала «Пинта тёмного» утверждает, что сумма выкупа оффлейнера из BetBoom Team составляет $ 500 тыс.

Позавчера Пьюр был переведён в запас BetBoom Team. Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов предполагает, что это могло произойти из-за возможных переговоров о переходе в другой клуб.

По слухам, наряду с Nigma Galaxy Москаленко также рассматривает возможность присоединиться к новой российской команде с RAMZES666, kiyotaka и RodjER. Официально киберспортсмен не комментировал свои планы на 2024 год.