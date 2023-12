Самые прибыльные игры 2023 года в Steam — в лидерах Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3

Valve начала подводить итоги 2023 года в Steam. Компания опубликовала список проектов с наибольшей выручкой в цифровом магазине за последние 12 месяцев. Авторы отметили, что тайтлы в топе расположены в случайном порядке.

Так, в «платиновый» список самых прибыльных игр попали Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Starfield, Cyberpunk 2077 и Sons of The Forest. Среди бесплатных проектов в топе фигурируют Call of Duty, PUBG, Dota 2, Counter-Strike 2, Lost Ark, Destiny 2 и Apex Legends.

С полным списком самых прибыльных игр можно ознакомиться на специальной странице в Steam.

Игры 2023 года с наибольшей выручкой в Steam