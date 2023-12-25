Игра «Русы против ящеров» вошла в топ-20 самых успешных игр 2023 года в Steam

Российская мем-игра «Русы против ящеров» заняла 15-е место в рейтинге наиболее высокооценённых игр в Steam, вышедших в 2023 году.

Проект студии The Bratans положительно оценили более 20 тыс. игроков (95,36% от общего числа). Так, игра обогнала Hi-Fi Rush, The Talos Principle 2 и другие релизы. Полный список топ-20 успешных проектов можно посмотреть ниже по ссылке.

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Ранее «Русы против ящеров» также была отмечена на стримерской премии SLAY как самая недооценённая игра 2023 года.

В декабре создатели настольной игры «Берсерк» сообщили о намерении выпустить ККИ по мотивам популярного мема. Набор «Русы против ящеров» появится в продаже с февраля 2024 года и обойдётся в 990 рублей, его уже можно предзаказать в магазинах.