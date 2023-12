В 2023 году в сервис Game Pass добавили игр на рекордную сумму в $ 8700

Издание True Achievements уже по традиции подсчитало точную стоимость всех игр, которые добавили в подписку Xbox Game Pass в 2023 году. Журналисты выяснили, что суммарная цена всех проектов, появившихся в сервисе за последние 12 месяцев, составляет $ 8763 — это около 800 тысяч рублей.

Самыми дорогими проектами в этом году стали игры самой Microsoft — Starfield, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush и Redfall. Кроме того, подписку в этом году пополнили и другие хиты, включая Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Atomic Heart, Dead Space и Remnant 2. Точное число проектов не называется.

Таким образом, стоимость игр в подписке Game Pass продолжает расти. В 2022 году она составила $ 7173, а в 2021-м — $ 6317.