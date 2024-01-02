Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2024 пройдёт в июне

Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2024 пройдёт в июне
Комментарии

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest сообщили в соцсети X (ранее Twitter), что в этом году шоу пройдёт в июне. Точная дата проведения пока не раскрывается.

Фото: Summer Game Fest/X (ранее Twitter)

Ко всему прочему, пользователей призвали подписаться на новостную рассылку, чтобы первыми узнавать свежие подробности. Вероятно, ведущим мероприятия снова выступит бессменный ведущий Джефф Кили. Также организаторы показали обложку будущей выставки.

На шоу стоит ожидать как появления новых трейлеров ранее показанных игр, так и ряд анонсов. Само мероприятие традиционно пройдёт в вечно солнечном городе Лос-Анджелесе.

К сожалению, другие подробности пока не раскрываются — организаторы пообещали поделиться большим количеством информации позднее.

Материалы по теме
Ведущий Summer Game Fest Джефф Кили ответил на обвинения из-за отсутствия женщин на сцене
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android