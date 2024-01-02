Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2024 пройдёт в июне

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest сообщили в соцсети X (ранее Twitter), что в этом году шоу пройдёт в июне. Точная дата проведения пока не раскрывается.

Фото: Summer Game Fest/X (ранее Twitter)

Ко всему прочему, пользователей призвали подписаться на новостную рассылку, чтобы первыми узнавать свежие подробности. Вероятно, ведущим мероприятия снова выступит бессменный ведущий Джефф Кили. Также организаторы показали обложку будущей выставки.

На шоу стоит ожидать как появления новых трейлеров ранее показанных игр, так и ряд анонсов. Само мероприятие традиционно пройдёт в вечно солнечном городе Лос-Анджелесе.

К сожалению, другие подробности пока не раскрываются — организаторы пообещали поделиться большим количеством информации позднее.