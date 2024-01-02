Студия Cool-Games анонсировала русскую озвучку для Disco Elysium

Студия локализации Cool-Games анонсировала русскую озвучку для ролевой игры Disco Elysium. В дебютном ролике авторы продемонстрировали работу закадрового диктора.

Видео доступно на YouTube-канале Zone of Games. Права на видео принадлежат Zone of Games и ZA/UM.

Подробности и приблизительные сроки релиза пока не раскрываются. Скорее всего, ждать выхода локализации в ближайшее время не стоит, поскольку актёрам предстоит проделать монументальную работу — в игре больше миллиона слов.

Для сравнения, в Fallout 2 персонажи произносят приблизительно 400 тыс. слов, а в Planescape: Torment — около 800 тыс. слов. На релизе Disco Elysium получила крайне положительные отзывы как от критиков, так и от рядовых геймеров за новаторский подход к жанру ролевых игр.

Disco Elysium доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.