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Самые богатые киберспортсмены в 2023 году: три россиянина попали в топ-5

Три россиянина вошли в топ-5 самых богатых киберспортсменов по итогам 2023 года
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Игроки состава Team Spirit по дисциплине Dota 2 заработали больше всех призовых в 2023 году среди всех киберспортсменов.

Лидирует керри коллектива Илья Yatoro Мулярчук — он опережает тиммейтов на $ 5 тыс. за счёт индивидуальной награды на Riyadh Masters. Остальные игроки «драконов», включая трёх россиян (Miposhka, Larl и Collapse) заработали одинаково — по $ 1 409 472 (примерно 126 млн рублей).

В топ-10 также вошли польский игрок в Fortnite Михал Kami Камински, Шен ZhongYi Жихао из Arena of Valor и скандинавы из Team Liquid по Dota 2.

Фото: Esportsearnings

Остальные российские киберспортсмены расположились в рейтинге намного ниже. В топ-100 также попали игроки BetBoom Team и 9Pandas по Dota 2, а также фортнайтер Данила Malibuca Яковенко — все они заработали за прошедший год от 20 до 25 млн рублей.

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