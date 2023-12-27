Российская Team Spirit стала лидером по призовым в 2023 году

Согласно данным сервиса Esportsearnings, российская команда Team Spirit стала лидером по количеству выигранных призовых в 2023 году. Киберспортивный клуб заработал свыше $ 7,4 млн (~ 680 млн рублей).

Фото: Esportsearnings

Коллектив Team Spirit по Dota 2 выиграл в 2023 году три крупных турнира — Riyadh Masters 2023, DreamLeague Season 21 и мировой чемпионат The International 2023. Все перечисленные мероприятия принесли команде в сумме более $ 6,8 млн (~ 625 млн рублей).

Ко всему прочему, состав Team Spirit по Counter-Strike 2 также показывал выдающиеся результаты в этом году — команда выиграла Dunav Party LAN и BetBoom Dacha 2023. Общая сумма призовых за два турнира составила $ 210 тыс. (~ 19,3 млн рублей).

Второе место в рейтинге досталось нидерландской Team Liquid ($ 4,8 млн призовых), а третье — американской FaZe Clan ($ 4,1 млн призовых).