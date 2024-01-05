Продажи дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили 5 млн копий

Авторы Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили в соцсети X (ранее Twitter), что продажи дополнения Phantom Liberty превысили 5 млн копий. Для достижения такого результата расширению понадобилось чуть больше трёх месяцев — его релиз состоялся 26 сентября.

Ко всему прочему, разработчики тайтла поблагодарили игроков за поддержку.

Фото: CD Projekt RED

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон рассказывает шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.

Дополнение Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.