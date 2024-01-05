Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили 5 млн копий

Продажи дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 превысили 5 млн копий
Комментарии

Авторы Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED сообщили в соцсети X (ранее Twitter), что продажи дополнения Phantom Liberty превысили 5 млн копий. Для достижения такого результата расширению понадобилось чуть больше трёх месяцев — его релиз состоялся 26 сентября.

Ко всему прочему, разработчики тайтла поблагодарили игроков за поддержку.

Фото: CD Projekt RED

Phantom Liberty — первое и единственное дополнение для Cyberpunk 2077. Аддон рассказывает шпионскую историю в новом районе Найт-сити под названием Догтаун. Расширение во многом посвящено агенту Соломону Риду, роль которого исполнил британский актёр Идрис Эльба. Критики назвали его одним из лучших дополнений в игровой индустрии.

Дополнение Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Авторы Cyberpunk 2077 хотели сделать мужскую и женскую версии Ви одинаково важными
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android