Новый состав Nigma Galaxy с Мираклом — на роли саппорта будет играть тренер rmN

Киберспортивный клуб NIgma Galaxy объявил окончательный состав по Dota 2 на сезон 2024 года. Двух новых игроков организация назвала в социальных сетях.

К Сумаилу, Куроки и вернувшемуся на про-сцену Мираклу присоединились малазийский керри Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (будет играть на третьей позиции) и бывший тренер команды Роман rmN Палей, который возьмёт на себя роль саппорта.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2:

Амер «Miracle-» аль-Баркави;

Саид «SumaiL» Самаил Хассан;

Дэниэл «Ghost» Чан Кок Хонь;

Роман «rmN-» Палей;

Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми.

Первые матчи в новом составе NIgma Galaxy проведёт уже 7 января, когда начнётся европейская региональная квалификация на глобальный ивент BetBoom Dacha Dubai по Dota 2.