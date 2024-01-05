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Новый состав Nigma Galaxy с Мираклом — на роли саппорта будет играть тренер rmN

Новый состав Nigma Galaxy с Мираклом — на роли саппорта будет играть тренер rmN
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Киберспортивный клуб NIgma Galaxy объявил окончательный состав по Dota 2 на сезон 2024 года. Двух новых игроков организация назвала в социальных сетях.

К Сумаилу, Куроки и вернувшемуся на про-сцену Мираклу присоединились малазийский керри Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (будет играть на третьей позиции) и бывший тренер команды Роман rmN Палей, который возьмёт на себя роль саппорта.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2:

  • Амер «Miracle-» аль-Баркави;
  • Саид «SumaiL» Самаил Хассан;
  • Дэниэл «Ghost» Чан Кок Хонь;
  • Роман «rmN-» Палей;
  • Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми.

Первые матчи в новом составе NIgma Galaxy проведёт уже 7 января, когда начнётся европейская региональная квалификация на глобальный ивент BetBoom Dacha Dubai по Dota 2.

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