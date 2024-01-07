Вышел большой мод для Portal 2 — бесплатный сюжетный приквел, который делали восемь лет

Студия Second Face Software выпустила модификацию Portal: Revolution для игры Portal 2. Разработка велась с 2014 года, теперь мод доступен бесплатно в Steam.

История рассказывает о происходящем между двумя оригинальными играми — Portal и Portal 2. Сюжет можно пройти примерно за 5–7 часов, а в ходе геймплея можно встретить более 40 новых головоломок и переосмысленные игровые механики из релизов Valve.

Видео доступно на YouTube-канале Stefan Heinz. Права на видео принадлежат Second Face Software / Valve.

Ранее группа энтузиастов начала работу над неофициальным ремейком Portal под подзаголовком Another Slice. Фанаты игры пообещали осовременить графику и освежить некоторые элементы геймплея, в том числе добавить новые загадки.