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Исполнитель главной роли в хорроре «Пять ночей с Фредди» подтвердил работу над сиквелом

Актёр Джош Хатчерсон, сыгравший охранника Майка Шмидта в экранизации хоррор-игры Five Nights at Freddy's подтвердил слухи о работе над второй частью фильма.

Также Хатчерсон признался, что горит желанием вернуться к проекту и с нетерпением ждёт новостей о сиквеле.

Знаю, что они сейчас работают над второй частью и хотят приступить к делу как можно скорее. Фанаты FNAF просто потрясающие, и я рад быть частью этого.

Актёр также отметил, что никто не ожидал такого успеха первой части.

Мы надеялись, что фильм понравится зрителям. Но не думаю, что кто-то, даже с нашей стороны, ожидал, что это действительно так сработает. Я умираю от желания вернуться на съемочную площадку. Эмма Тамми, наш режиссер, была просто фантастической, и этот мир — было очень весело. Мне не терпится увидеть, что будет дальше.

«Пять ночей с Фредди» стал самым успешным хоррором 2023 года, собрав в прокате более $ 271 млн.