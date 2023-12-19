Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Пять ночей с Фредди» получит продолжение — сиквел выйдет в 2024 году

Фильм по игре Five Nights at Freddy's получит продолжение — сиквел выйдет в 2024 году
Комментарии

Создатели фильма ужасов «Пять ночей с Фредди» по одноимённой серии видеоигр планируют снять вторую часть после успешного проката картины.

По данным World of Reel, съёмки планируется провести весной, а в кино сиквел Five Nights at Freddy's можно будет увидеть осенью 2024 года — премьеру ленты собираются приурочить к Хэллоуину.

Несмотря на низкие оценки от критиков, первая часть хоррора смогла собрать почти $ 300 млн в кинотеатрах при бюджете всего в $ 25 млн. Более того, «Пять ночей с Фредди» обогнал «Проклятие монахини 2» и стал самым кассовым фильмом ужасов в 2023 году.

Как и в оригинальной игре, сюжет рассказывает об охраннике пиццерии Майке Шмидте, которого по ночам пугают монстры-аниматроники.

Материалы по теме
«Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android