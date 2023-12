Фильм по игре Five Nights at Freddy's получит продолжение — сиквел выйдет в 2024 году

Создатели фильма ужасов «Пять ночей с Фредди» по одноимённой серии видеоигр планируют снять вторую часть после успешного проката картины.

По данным World of Reel, съёмки планируется провести весной, а в кино сиквел Five Nights at Freddy's можно будет увидеть осенью 2024 года — премьеру ленты собираются приурочить к Хэллоуину.

Несмотря на низкие оценки от критиков, первая часть хоррора смогла собрать почти $ 300 млн в кинотеатрах при бюджете всего в $ 25 млн. Более того, «Пять ночей с Фредди» обогнал «Проклятие монахини 2» и стал самым кассовым фильмом ужасов в 2023 году.

Как и в оригинальной игре, сюжет рассказывает об охраннике пиццерии Майке Шмидте, которого по ночам пугают монстры-аниматроники.