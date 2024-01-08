NVIDIA анонсировала видеокарты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super

На выставке потребительской электроники CES 2024 компания NVIDIA наконец представила новые видеокарты в линейке RTX 4000 с подзаголовком Super. Как и сообщали инсайдеры, производитель выпустит три новых чипа: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.
В целом это будут немного улучшенные версии базовых RTX 4070, RTX 4070 Ti и RTX 4080 с увеличенным количеством CUDA-ядер и разогнанной частотой.
Сравнение новых видеокарт с линейкой RTX 4000
Фото: Videocardz
Характеристики видеокарты RTX 4070 Super
- CUDA-ядер: 7168
- Объём видеопамяти: 12 ГБ GDDR6X
- Разрядность шины: 192 бит
- Базовая частота: 1980 МГц
- Тактовая частота с ускорением: 2475 МГц
- Энергопотребление: 220 Вт
- Цена: $ 599
- Старт продаж: 17 января.
Характеристики видеокарты RTX 4070 Ti Super
- CUDA-ядер: 8448
- Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
- Разрядность шины: 256 бит
- Базовая частота: 2340 МГц
- Тактовая частота с ускорением: 2610 МГц
- Энергопотребление: 285 Вт
- Цена: $ 799
- Старт продаж: 24 января.
Характеристики видеокарты RTX 4080 Super
- CUDA-ядер: 10240
- Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
- Разрядность шины: 256 бит
- Базовая частота: 2295 МГц
- Тактовая частота с ускорением: 2550 МГц
- Энергопотребление: 320 Вт
- Цена: $ 999
- Старт продаж: 31 января.
Стоит отметить, что NVIDIA указывает рекомендованные цены на свои видеокарты, поэтому реальная стоимость устройств у ритейлеров может оказаться несколько выше.