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Видеокарты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super: характеристики, цена, дата выхода

NVIDIA анонсировала видеокарты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super
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На выставке потребительской электроники CES 2024 компания NVIDIA наконец представила новые видеокарты в линейке RTX 4000 с подзаголовком Super. Как и сообщали инсайдеры, производитель выпустит три новых чипа: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

В целом это будут немного улучшенные версии базовых RTX 4070, RTX 4070 Ti и RTX 4080 с увеличенным количеством CUDA-ядер и разогнанной частотой.

Сравнение новых видеокарт с линейкой RTX 4000

Сравнение новых видеокарт с линейкой RTX 4000

Фото: Videocardz

Характеристики видеокарты RTX 4070 Super

  • CUDA-ядер: 7168
  • Объём видеопамяти: 12 ГБ GDDR6X
  • Разрядность шины: 192 бит
  • Базовая частота: 1980 МГц
  • Тактовая частота с ускорением: 2475 МГц
  • Энергопотребление: 220 Вт
  • Цена: $ 599
  • Старт продаж: 17 января.

Характеристики видеокарты RTX 4070 Ti Super

  • CUDA-ядер: 8448
  • Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Базовая частота: 2340 МГц
  • Тактовая частота с ускорением: 2610 МГц
  • Энергопотребление: 285 Вт
  • Цена: $ 799
  • Старт продаж: 24 января.

Характеристики видеокарты RTX 4080 Super

  • CUDA-ядер: 10240
  • Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Базовая частота: 2295 МГц
  • Тактовая частота с ускорением: 2550 МГц
  • Энергопотребление: 320 Вт
  • Цена: $ 999
  • Старт продаж: 31 января.

Стоит отметить, что NVIDIA указывает рекомендованные цены на свои видеокарты, поэтому реальная стоимость устройств у ритейлеров может оказаться несколько выше.

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