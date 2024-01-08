NVIDIA анонсировала видеокарты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super

На выставке потребительской электроники CES 2024 компания NVIDIA наконец представила новые видеокарты в линейке RTX 4000 с подзаголовком Super. Как и сообщали инсайдеры, производитель выпустит три новых чипа: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

В целом это будут немного улучшенные версии базовых RTX 4070, RTX 4070 Ti и RTX 4080 с увеличенным количеством CUDA-ядер и разогнанной частотой.

Сравнение новых видеокарт с линейкой RTX 4000 Фото: Videocardz

Характеристики видеокарты RTX 4070 Super

CUDA-ядер : 7168

: 7168 Объём видеопамяти : 12 ГБ GDDR6X

: 12 ГБ GDDR6X Разрядность шины : 192 бит

: 192 бит Базовая частота : 1980 МГц

: 1980 МГц Тактовая частота с ускорением : 2475 МГц

: 2475 МГц Энергопотребление : 220 Вт

: 220 Вт Цена : $ 599

: $ 599 Старт продаж: 17 января.

Характеристики видеокарты RTX 4070 Ti Super

CUDA-ядер : 8448

: 8448 Объём видеопамяти : 16 ГБ GDDR6X

: 16 ГБ GDDR6X Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Базовая частота : 2340 МГц

: 2340 МГц Тактовая частота с ускорением : 2610 МГц

: 2610 МГц Энергопотребление : 285 Вт

: 285 Вт Цена : $ 799

: $ 799 Старт продаж: 24 января.

Характеристики видеокарты RTX 4080 Super

CUDA-ядер : 10240

: 10240 Объём видеопамяти : 16 ГБ GDDR6X

: 16 ГБ GDDR6X Разрядность шины : 256 бит

: 256 бит Базовая частота : 2295 МГц

: 2295 МГц Тактовая частота с ускорением : 2550 МГц

: 2550 МГц Энергопотребление : 320 Вт

: 320 Вт Цена : $ 999

: $ 999 Старт продаж: 31 января.

Стоит отметить, что NVIDIA указывает рекомендованные цены на свои видеокарты, поэтому реальная стоимость устройств у ритейлеров может оказаться несколько выше.