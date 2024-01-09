Сверхскоростной стандарт Wi-Fi 7 получил официальную сертификацию

Организация Wi-Fi Alliance (WECA) зарегистрировала новейший стандарт беспроводной связи — Wi-Fi 7. Технология уже получила обязательную сертификацию: ожидается, что в 2024 году на рынок поступит около 233 млн устройств с поддержкой нового стандарта.

Wi-Fi 7 должен стать большим шагом вперёд по сравнению с Wi-Fi 6. Новая технология обеспечит ширину канала до 320 МГц, многогигабитную скорость и повышенную пропускную способность. В Wi-Fi 7 также появится поддержка Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам передавать и принимать данные сразу по нескольким каналам, а не только через 2.5 ГГц или 5 ГГц.

В WECA отмечают, что Wi-Fi 7 станет самым быстрым, надёжным и современным стандартом связи в XXI веке. По данным организации, к 2028 году технологию будут поддерживать более 2 млрд устройств по всему миру.