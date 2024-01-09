CD Projekt RED начала работу над продолжением Cyberpunk 2077

8 января отделение CD Projekt RED в Бостоне начало работу над продолжением Cyberpunk 2077. Об этом рассказал квест-директор студии Павел Саско, ранее трудившийся над заданиями в оригинальной игре и «Ведьмаке 3».

Разработчик заявил, что разработчики уже провели первое совещание по поводу реализуемых идей для сиквела. При этом каких-либо подробностей о нём пока нет — Саско призвал фанатов запасаться терпением и не ждать деталей об игре в течение ближайших лет.

Продолжение Cyberpunk 2077 разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Проект создаётся под кодовым названием Project Orion, и пока неясно, в каком году во вселенной «Киберпанка» развернутся его события. Помимо сиквела Cyberpunk 2077, польское отделение CD Projekt также работает над новой частью «Ведьмака».