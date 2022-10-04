Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака». CD Projekt сделала важные анонсы

CD Projekt на совещании с инвесторами публично объявила о разработке всех своих игр на обозримое будущее. Итак:

проект Orion — сиквел Cyberpunk 2077;

проект Polaris — новая трилогия «Ведьмака»;

проект Hadar — новый бренд.

Вдобавок представили Canis Majoris — это сюжетная RPG в открытом мире во вселенной «Ведьмака», созданием которой занимается неизвестная студия за пределами CD Projekt. Вдобавок студия The Molasses Flood, которую не так давно купила CDP, занимается ещё одной игрой по «Ведьмаку».

В компании отметили, что вся новая трилогия «Ведьмака» (Проект Polaris) выйдет в течение шести лет после выпуска первой части. За разработку сиквела Cyberpunk 2077 возьмётся полностью новая команда CD Projekt RED — для неё открыли офис в американском Бостоне.

Ещё представители студии подтвердили, что всё ещё планируют включать онлайн-элементы в том или ином виде практически во все свои новые игры. Так что они должны появиться и в сиквеле Cyberpunk 2077, и в новых «Ведьмаках».

План CD Projekt — иметь в руках три популярных бренда («Ведьмак», Cyberpunk и новая франшиза), которые будут развиваться как через игры, так и другие медиа (фильмы, сериалы).