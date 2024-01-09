Звезда сериала «Великолепный век» устроила дочери праздник в стиле «Маши и медведя»

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная благодаря роли в популярном сериале «Великолепный век», опубликовала фото со дня рождения своей трёхлетней дочери.

Праздник был оформлен в стилистике российского мультсериала «Маша и медведь» — девушка вместе с ребёнком оделись в костюмы Маши с белой блузкой и малиновым сарафаном с платком.

Фото: Соцсети Мерьем Узерли

Также Мерьем украсила дом шарами с героями мультфильма, а также заказала тематический торт с бурым медведем на полянке. Судя по всему, младшая дочь актрисы очень любит знакомый нам мультсериал.

Фото: Соцсети Мерьем Узерли

Русскоязычные фанаты «Великолепного века» оставили десятки комментариев под постом: они поздравили девочку с днём рождения и признались, что рады любви юной Лили Кои к «Маше и медведю».