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Новая презентация Xbox с показом «Индианы Джонса» и Hellblade 2 пройдёт 18 января

Новая презентация Xbox с показом «Индианы Джонса» и Hellblade 2 пройдёт 18 января
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Microsoft анонсировала новую Developer_Direct — презентацию своих грядущих видеоигр от внутренних студий и партнёров для Xbox. Она пройдёт 18 января — старт намечен на 23:00 по московскому времени.

Ивент в первую очередь расскажет о будущих играх самой Microsoft. Так, на ивенте поделятся первыми деталями игры про Индиану Джонса от MachineGames (серия Wolfenstein), покажут новый геймплей ролевой игры Avowed в стиле «Скайрима», представят новые трейлеры экшена Senua's Saga Hellblade 2 и стратегии в стиле «Цивилизации» Ara: History Untold.

Сразу после Developer_Direct разработчики The Elder Scrolls Online представят следующий апдейт для знаменитой MMORPG. Судя по всему, геймеров ждёт большой аддон с новыми локациями, сюжетом, заданиями и противниками.

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