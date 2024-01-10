Twitch уволит 500 сотрудников — это примерно 35% штата

По информации издания Bloomberg, Twitch сократит около 35% штата, то есть под увольнения попадут около 500 сотрудников компании. Официально об этом могут объявить уже сегодня.

Сокращения якобы происходят на фоне опасений по поводу убытков Twitch и после того, как несколько топ-менеджеров покинули компанию в течение последних нескольких месяцев. Представитель Twitch отказался от комментариев изданию.

По словам руководителей компании, поддержка такого большого сайта, поддерживающего 1,8 млрд часов видеоконтента в реальном времени в месяц, обходится чрезвычайно дорого, несмотря на то, что Twitch полагается на инфраструктуру Amazon. В декабре главный исполнительный директор Twitch Дэн Клэнси заявил, что компания прекратит свою деятельность в Южной Корее, где расходы «очень высоки».