Sony представила PS5 Slim с разноцветными боковыми панелями

На проходящей прямо сейчас выставке потребительской электроники CES 2024 компания Sony представила новые боковые панели для PlayStation 5 Slim из коллекции Deep Earth Collection. Корпорация продемонстрировала сразу три новых цвета: синий (Cobalt Blue), серебристый (Sterling Silver) и красный (Volcanic Red).

Фото: The Verge/Sony

Все три варианта должны поступить в продажу в начале 2024 года, точную дату Sony назовёт чуть позже. Цена каждой панели составит $ 55 (около 5000 рублей). В дальнейшем компания представит и другие цвета для боковых панелей.

Фото: The Verge/Sony

Ранее коллекция боковых панелей Deep Earth Collection вышла для обычной PlayStation 5. Впервые её показали на осенней презентации State of Play, после чего три новых цвета появились в официальном магазине PlayStation.