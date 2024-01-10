В Steam разрешили выпускать игры с ИИ-контентом — с единственным исключением

10 января представители Steam опубликовали пост, в котором рассказали, что решили поменять отношение к ИИ-технологиям. После нескольких месяцев изучения вопроса они приняли решение разрешить выпуск в сервисе большинства игр с контентом, который сгенерировали нейросети.

Фото: Hello Games

Valve уже обновила опрос о контенте, заполняемый разработчиками при выгрузке игры в Steam — они добавили туда новый раздел. В нём авторам тайтла предстоит рассказать, как именно они используют ИИ при разработке и в самом игровом процессе.

Две большие категории

Предварительная генерация — ИИ-контент создаётся в процессе разработки. Разработчик обещает, что его игра не содержит ничего противозаконного, не нарушает авторские права и соответствует маркетинговым материалам.

— ИИ-контент создаётся в процессе разработки. Разработчик обещает, что его игра не содержит ничего противозаконного, не нарушает авторские права и соответствует маркетинговым материалам. Генерация в реальном времени — ИИ-контент создаётся в процессе игры. Помимо требований к предварительно сгенерированному контенту, добавляется ещё одно дополнительное: рассказать, как в игре ограничивается ИИ для избежания создания незаконного контента.

Ко всему прочему, в Steam появилась система жалоб на незаконный контент в играх, где он генерируется в реальном времени. О проблемном элементе тайтла геймеры смогут сообщить Valve с помощью внутриигрового оверлея.

На данный момент к релизу в Steam не допускаются только игры для взрослых, которые используют генерацию в режиме реального времени.