В Steam разрешили выпускать игры с ИИ-контентом — с единственным исключением

10 января представители Steam опубликовали пост, в котором рассказали, что решили поменять отношение к ИИ-технологиям. После нескольких месяцев изучения вопроса они приняли решение разрешить выпуск в сервисе большинства игр с контентом, который сгенерировали нейросети.
Фото: Hello Games
Valve уже обновила опрос о контенте, заполняемый разработчиками при выгрузке игры в Steam — они добавили туда новый раздел. В нём авторам тайтла предстоит рассказать, как именно они используют ИИ при разработке и в самом игровом процессе.
Две большие категории
- Предварительная генерация — ИИ-контент создаётся в процессе разработки. Разработчик обещает, что его игра не содержит ничего противозаконного, не нарушает авторские права и соответствует маркетинговым материалам.
- Генерация в реальном времени — ИИ-контент создаётся в процессе игры. Помимо требований к предварительно сгенерированному контенту, добавляется ещё одно дополнительное: рассказать, как в игре ограничивается ИИ для избежания создания незаконного контента.
Ко всему прочему, в Steam появилась система жалоб на незаконный контент в играх, где он генерируется в реальном времени. О проблемном элементе тайтла геймеры смогут сообщить Valve с помощью внутриигрового оверлея.
На данный момент к релизу в Steam не допускаются только игры для взрослых, которые используют генерацию в режиме реального времени.