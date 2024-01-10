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Звезда «Грызни» Янг Мазино исполнит роль Джесси во втором сезоне The Last of Us

Звезда «Грызни» Янг Мазино исполнит роль Джесси во втором сезоне The Last of Us
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Стриминговый сервис HBO Max подтвердил в соцсети X (ранее Twitter), что Янг Мазино присоединился ко второму сезону The Last of Us. Актёр наиболее известен зрителям по роли Пола в сериале «Грызня» от Netflix.

Предполагается, что Мазино может сыграть в продолжении шоу Джесси. Персонаж появляется в игре The Last of Us 2 в качестве жителя города Джексона — в прошлом у него были романтические отношения с Диной, лучшей подругой Элли.

Также на этой неделе стало известно, что роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us достанется Кейтлин Дивер. 27-летняя актриса известна по ролям в комедии «Очень плохая училка», а также в сериалах «Последний настоящий мужчина», «Ломка» и «Невозможно поверить».

Премьера второго сезона шоу ожидается в 2025 году. Съёмки должны стартовать в феврале.

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