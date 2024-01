Актриса, озвучившая Эбби в игре The Last of Us, поздравила Кейтлин Дивер с ролью в сериале

Вчера стало известно, что Кейтлин Дивер сыграет Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us. Ранее об этом ходили слухи, но информация в итоге подтвердилась.

На новость отреагировала актриса Лора Бейли, которая озвучила Эбби для второй части The Last of Us. Она отметила, что в любое время готова помочь Дивер с тренировками для исполнения такой непростой роли.

Огромные поздравления, Кейтлин! Я так рада видеть эволюцию Эбби в вашем исполнении! Дай мне знать, если тебе нужен приятель для тренировок

Дивер известна по ролям в комедии «Очень плохая училка», а также в сериалах «Последний настоящий мужчина», «Ломка» и «Невозможно поверить».

Второй сезон шоу ожидается в 2025 году. Съёмки должны стартовать в феврале.