В производство запущен фильм «28 лет спустя» — продолжение «28 дней спустя»

По информации издания The Hollywood Reporter, авторы вышедшего в 2002 году зомби-фильма «28 дней спустя» работают над его полноценным сиквелом. Лента получила название «28 лет спустя» и, судя по всему, расскажет о событиях, произошедших через 28 лет после окончания первого фильма.

По словам журналистов THR, в данный момент различные студии и стриминговые сервисы будут вести переговоры, чтобы завладеть правами на показ сиквела. Если «28 лет спустя» ждёт успех, то не исключено, что это даст франшизе целую трилогию.

Режиссёром ленты выступит Дэнни Бойл, а сценарий напишет Алекс Гарленд. Они же работали и над оригинальной картиной.

Кто исполнит главные роли, неизвестно. В оригинале главную роль исполнил Киллиан Мёрфи.