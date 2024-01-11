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Valve запретила фанатам делать свою версию Team Fortress 2

Valve запретила фанатам делать свою версию Team Fortress 2
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Ещё летом 2021 года стало известно о том, что группа фанатов воссоздаёт Team Fortress 2 на движке Source 2 с использованием s&box. Команда планировала сделать из тайтла более современный и приятный шутер, но планам уже не суждено сбыться.

Разработчики объявили, что Valve заблокировала все их материалы на GitHub. Всё дело в нарушении авторских прав. Компания посчитала, что фанаты нарушили права и без разрешения скопировали ассеты Team Fortress 2 в игру s&box.

Команда призналась, что и так планировала остановить разработку своей версии шутера, но Valve в этом плане опередила её.

Недавно, когда мы обсуждали будущее проекта внутри компании, мы уже пришли к выводу остановить разработку проекта из-за того, что текущее состояние кода больше непригодно для использования в связи с недавними крупными изменениями движка s&box.

По словам фанатов, они благодарны всему геймерскому сообществу за оказанную поддержку. Команда была рада трудиться над своей версией Team Fortress 2.

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