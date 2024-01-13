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Стартовала раздача подписки на онлайн-кинотеатр Apple TV+ — как активировать её в России

На этой неделе компания Apple запустила раздачу подписки на онлайн-кинотеатр Apple TV+. Активировать бесплатный двухмесячный тариф можно вплоть до 18 января.

Причём акция доступна даже пользователям из России. Правда, стоит отметить, что для активации необходимо иметь аккаунт без действующей подписки.

Как активировать бесплатную подписку на Apple TV+ из России

Перейти на страницу акции Нажать на кнопку Accept Now При необходимости указать номер телефона (как минимум сервис принимает номера клиентов МТС и «Билайн») Успеть активировать подписку до 18 января

Данную акцию Apple запустила в честь релиза боевика «Семейный план» с Марком Уолбергом. Согласно данным СМИ, всего за неделю лента стала самой просматриваемой в истории Apple TV+.