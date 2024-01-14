Инсайдер раскрыл первые детали «Форсажа 11»

Недавно инсайдер Джефф Снайдер опубликовал новый выпуск подкаста The Hot Mic. В ходе него Снайдер поделился первыми подробностями фильма «Форсаж 11».

Согласно его информации, будущая лента вернёт серию к её «истокам». Правда, что конкретно это значит, инсайдер не уточнил. Также он отметил, что картина будет иметь бюджет в $ 200 млн. Для сравнения: на производство 10-го фильма франшизы было потрачено около $ 340 млн.

Напомним, «Форсаж 10» рассказывает про семью Доминика Торетто, которой угрожает злодей Данте. Это сын бразильского миллиардера Эрнана Рейса, которого герои одолели в пятой части серии. Он обещает уничтожить всю семью величайшего гонщика в качестве мести за своих близких.

Премьера «Форсажа 11» должна состояться 4 апреля 2025 года. В серию полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.