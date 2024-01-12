«Всё только лучше»: анонс Smite 2 — у конкурента Dota 2 и League of Legends будет сиквел

Smite — условно-бесплатная MOBA от третьего лица и редкий представитель жанра на консолях. Тем удивительнее было узнать, что разработчики из Titan Forge решили взяться за вторую часть — почему просто не обновить оригинал? Как оказалось, на это есть свои причины.

«Чемпионат» принял участие в закрытом показе Smite 2, где сами разработчики игры рассказали о причинах появления сиквела, планах на первую часть и будущем франшизы.

Трейлер Smite 2

Зачем нужна Smite 2

Smite 2 будет лучше во всём: не просто в чём-то лучше, а в чём-то хуже. Нет, сиквел будет абсолютно во всём лучше первой части.

Примерно так разработчики описывают вторую часть. Никаких компромиссов, исключительно желание сделать лучшую из возможных игр. Если вы слышали про фиаско с Overwatch 2, то не стоит переживать повторения истории со Smite — команда Titan Forge явно видела реакцию сообщества на героический шутер.

Создатели Smite 2 поставили перед собой три задачи: захватить «магию» Smite, найти способы улучшить игру (но не переделать) и чрезвычайно уважительно относиться к сообществу в период перехода с первой на вторую часть. Исходя из презентации: команда справилась с целями.

Smite 2 — это всё та же Smite. Тут никаких откровений.

Только вместо устаревшего Unreal Engine 3 команда использует современный Unreal Engine 5. Сиквел выглядит намного свежее: современная графика, продвинутые эффекты, динамическое освещение, физически корректные материалы, фундаментально новые анимации, симуляция тканей.

Но использование новых технологий повлияет и на геймплей, ведь теперь само ощущение от ударов и передвижения станет более ощутимым и увесистым, менее «ммошным», как признаются сами разработчики.

Наша цель — улучшить визуальное исполнение, сохранив визуальный стиль, за который люди полюбили Smite.

Отличия Smite 2 от Smite

Наверное, одним из самых больших изменений в геймплее станет отказ от «Реликвий», а определённые предметы будут иметь возможность активации дополнительных умений по нажатию кнопки. Желающие дальше собирать билды с пассивными улучшениями и дальше смогут делать это.

Значительно переделали магазин предметов, упростив навигацию по нему — купив определённый предмет, вы будете видеть только нужные под него улучшения.

Боги перестанут быть исключительно физическими или магическими: у всех появятся параметры силы и интеллекта, которые будут прокачиваться в зависимости от особенностей каждого персонажа. Изменение даст возможность использовать все предметы из магазина.

Smite 2 Фото: Titan Forge

Персонажи Smite 2

В сиквеле вернутся многие боги из первой части: каких-то улучшат исключительно визуально (Локи), тогда как другим переработают механики перемещения (Анубис) или умения (Имир).

Однако разработчики также планируют добавлять новых богов, которые ранее лишь упоминались или про них совсем не говорили. В течение публичного тестирования Smite 2 в игру планируют добавить пять новых персонажей, а общий ростер за время тестов увеличится с 25 до 100 героев.

Smite 2 Фото: Titan Forge

Дата выхода Smite 2

Сиквел планируют выпускать постепенно: уже весной 2024 года стартует публичная альфа — в неё можно будет попасть по приглашениям или при покупке набора «Основателя». Затем к лету-осени начнётся бета-тестирование, которое постепенно перейдёт к запуску версии 1.0, то есть к полноценному релизу.

Smite 2 выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series с кроссплеем.

Smite 2 Фото: Titan Forge

Презентация Smite 2 от разработчиков

Интеграция Smite и Smite 2

К сожалению, перенести свои предметы из первой части во вторую не получится — в Titan Forge посчитали, что для переноса всего контента из первой части им потребуется потратить слишком много времени (на один скин без улучшений уходит около двух месяцев работы).

Мы не смогли бы одновременно сделать это и также сделать Smite 2 настолько крутой.

Однако разработчики предусмотрели очень лояльную к поклонникам механику награждения в сиквеле.

Legacy Gems — это валюта в Smite 2, которую игроки Smite получат за абсолютно каждый потраченный самоцвет за всё время, её можно использовать в качестве бонусов при покупке чего-то в Smite 2, включая скины, боевые пропуски, события и тому подобное. Оплатить можно до 50% цены. Вдобавок при покупке любого набора «Основателя» второй части игрокам удвоят количество Legacy Gems.

Divine Legacy — это что-то вроде боевого пропуска, который открывает награды для обеих Smite, а награды созданы на основе всей истории первой части. Благодаря этой системе ещё до выхода сиквела можно будет открыть 11 уникальных скинов для второй части.

Все новые платные скины в 2024 году для Smite будут кроссген-скинами, то есть, купив его для Smite 1, вы получите его бесплатно в Smite 2.

Smite 2 Фото: Titan Forge

Будущее Smite 1

Поскольку Smite 2 будет отдельной игрой, хоть и с частичной интеграцией с первой частью в момент переходного периода, то Smite 1 никуда не денется — игра не только останется доступна, но и продолжит развиваться параллельно. Первая Smite доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Smite 2 Фото: Titan Forge

***

Если у вас остались вопросы о Smite или Smite 2, можете задавать их в комментариях — мы их читаем и на все вопросы, на которые я могу ответить, я постараюсь дать ответы.