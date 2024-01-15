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Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — выходит из бета-тестирования

Российский аналог «Википедии» — «Рувики» — выходит из бета-тестирования
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15 января российская виртуальная энциклопедия «Рувики», аналог знаменитой «Википедии», начала процесс выхода из бета-версии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сайта.

Выход из бета-тестирования означает, что сайт будет «работать стабильнее», а с верхней части портала пропадёт объявление о продолжающейся бете. При этом персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ и другие технологические изменения доберутся до сервиса в течение 2024 года. Сейчас на сайте 1,9 млн статей — большая часть материалов перенесена напрямую из «Википедии».

На момент написания новости с сайта всё ещё не пропала информация о бета-тестировании.

Фото: «Рувики»

«Рувики» — третий российский аналог «Википедии», представленный за последнее время. Ранее в стране запустился сайт «Руниверсалис», сделанный с «уважением к традиционным ценностям», а также были анонсированы «Знания» — портал должен был заработать в первом квартале 2023 года.

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