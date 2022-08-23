В России запустили аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности»

В России начал работать сайт «Руниверсалис» — это аналог «Википедии», декларирующий «уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и российским традиционным ценностям». Об этом сообщил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться.

Проект очень похож на русскоязычную «Википедию»: на главной странице есть разделы «В новостях», «Цитата дня», «Статья дня» и «Я так и знал!» с различной информацией на ту или иную тему. Созданием сайта руководят некоторые бывшие редакторы «Википедии». Прямо сейчас они переносят в «Руниверсалис» статьи из российской энциклопедии, «очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента».