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«Викимедиа.ру» объявила о своём закрытии — она управляла российской «Википедией»

«Викимедиа.ру» объявила о своём закрытии — она управляла российской «Википедией»
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Исполнительный директор «Викимедиа» Станислав Козловский объявил о скорой ликвидации российского подразделения компании. Об этом он рассказал на форуме сайта, назвав причину — возможное признание иностранным агентом.

Козловский отметил, что процесс ликвидации займёт несколько месяцев, и понадеялся, что «больше никто не пострадает».

Вчера в деканате факультета мне сказали, что в есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает меня иноагентом. Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье «за прогулы» и заявление «по собственному». Я выбрал последнее. Вчера вечером прошло общее собрание «Викимедиа.ру», на котором я рассказал эту историю. Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев. Надеюсь, что больше никто не пострадает. Такие дела.

«Викимедия.ру» — некоммерческое партнёрство, которое управляет российским сегментом «Википедии». Что произойдёт с русскоязычной версией популярнейшей энциклопедии после её ликвидации, пока неясно.

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