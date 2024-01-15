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Мошенники в Китае начали продавать видеокарты RTX 4090 без чипа и памяти

Мошенники в Китае начали продавать видеокарты RTX 4090 без чипа и памяти
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В конце декабря NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 4090D — урезанную версию флагмана RTX 4090. Это специальный чип для китайского рынка, выпущенный после того, как США запретили поставки сверхмощных ускорителей в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Модель полноценно поступит в продажу в Китае только 21 января, однако мошенники уже начали пользоваться безумным спросом на оригинальную и более мощную RTX 4090. Они начали перепродавать графические ускорители на местных вторичных рынках, извлекая сам графический чип и память, а затем удаляя аккаунт на специализированных сайтах.

Видеокарта RTX 4090 без чипа и плашек памяти

Видеокарта RTX 4090 без чипа и плашек памяти

Фото: HKEPC

Точный масштаб проблемы пока неясен, однако на китайских форумах появляется всё больше и больше сообщений о столкновении с намеренно бракованными RTX 4090. Судя по всему, геймерам из Китая лучше дождаться урезанную RTX 4090D, чем связываться с мошенниками.

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