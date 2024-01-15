Московская полиция проверит популярный YouTube-сериал Skibidi Toilet

Москвич обратился в полицию с жалобой на известный веб-сериал Skibidi Toilet. Ведомство начало проверку в отношении проекта, назначив сотрудника, который собирает материал по делу.

Сообщается, что гражданин требует заблокировать сериал, так как он пагубно влияет на детей — по словам мужчины, его сын с увлечением разглядывал головы из унитаза.

Skibidi Toilet действительно популярен у несовершеннолетней аудитории благодаря необычным визуальным эффектам и бессмысленному характеру. Сериал показывает противостояние «скибиди туалетов» (голов на унитазах) с «агентами» (людей с телевизорами и колонками вместо головы).

Видео доступно на YouTube-канале DaFuq!?Boom. Права на видео принадлежат DaFuq!?Boom.

Сериал выпускает с февраля 2023 года россиянин Алексей Герасимов, также известный как DaFuq!?Boom. Каждая серия Skibidi Toilet набирает десятки миллионов просмотров на YouTube.