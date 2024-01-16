Вышел тизер сериала «Сергий против нечисти: Яга» с Романом Маякиным

Онлайн-кинотеатр Kion представил первый тизер сериала «Сергий против нечисти: Яга». Премьера продолжения фантастического проекта по славянскому фольклору состоится уже 1 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу расскажет о новых приключениях бывшего священника Сергия, который был отстранён от церкви и стал охотником за нечистью. В продолжении главный герой заключает сомнительную сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою любимую женщину Катю.

Главные роли в сериале «Сергий против нечисти: Яга» сыграли Роман Маякин («Триггер»), Лукерья Ильяшенко («Химера»), Елена Подкаминская («Кухня»), Дмитрий Куличков («Майор»), Ирина Розанова («Жили-были») и другие актёры.