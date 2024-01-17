«Это не контент, это чёртова работа»: Пол Мескаль — о съёмках в фильмах и сериалах

Актёр Пол Мескаль, известный по фильмам «Твари божьи» и «Солнце моё», а также сыгравший главную роль в ещё невышедшем «Гладиаторе 2», дал интервью газете The Times, в котором порассуждал по поводу актёрской работы.

По словам Мескаля, артисты ошибочно думают, что чем больше у них подписчиков в социальных сетях, тем привилегированнее они становятся. Актёр призвал не говорит о фильмах и сериалах как о контенте, поскольку это — тяжёлая работа.

Актёрство никогда не должно сводиться к количеству подписчиков в социальных сетях. Последние несколько лет люди говорят о фильмах и сериалах как о контенте. Это грязное слово. Это не «контент», это чёртова работа.

Премьера «Гладиатора 2» ожидается 22 ноября 2024 года.