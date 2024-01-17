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Xiaomi выпустила умный массажёр для глаз Mijia Smart Eye Massager

Xiaomi выпустила умный массажёр для глаз Mijia Smart Eye Massager
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Китайская компания Xiaomi представила Mijia Smart Eye Massager — умный массажёр для глаз. Официальные продажи устройства стартовали уже 17 января на краудфандинговой платформе Youpin по цене 499 юаней (около 5500 рублей).

Как рассказали в Xiaomi, массажёр разработан с учётом структуры человеческих глаз и охватывает сразу семь массажных зон. Интенсивность воздействия устройства можно регулировать на трёх уровнях. Новинка оснащена технологией NTC для контроля температуры, управлять ей можно прямо со смартфона. Внутренняя часть массажеёра при этом полая, чтобы избежать давления на глазные яблоки.

В приложении Mijia App можно настроить предпочитаемые режимы воздействия на глаза, которые сохраняются после выхода из программы. Доберётся ли устройство до России официально, пока неизвестно.

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