Анонсирован смартфон Motorola Moto G Play 2024 с экраном 90 Гц и большой батареей

Компания Motorola анонсировала бюджетный смартфон Moto G Play 2024. Производитель оценил устройство в $ 150 (~ 13,1 тыс. рублей).

Гаджет получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Также он имеет 64 ГБ встроенной памяти 4 ГБ оперативной — её можно расширить за счёт виртуальной.

Задняя камера получила модуль с разрешением 50 Мп, а передняя — с 8 Мп. Блок камер имеет аккуратный дизайн, бесшовно переходящий в тыльную крышку смартфона. Компания оснастила девайс аккумулятором на 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 15 Вт.

Motorola Moto G Play 2024 официально поступит в продажу уже 8 февраля.