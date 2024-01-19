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Дизайнер представил концепт футуристичного смартфона от Илона Маска

Дизайнер представил концепт футуристичного смартфона от Илона Маска
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Дизайнер Антонио Де Роса представил концепт смартфона, вдохновлённый соцсетью X (ранее Twitter). По его задумке, именно такой футуристичный гаджет мог бы выпустить Илон Маск специально для чтения портала — он получил название Object-X.

Основная особенность концептуального смартфона — два дисплея. Основной получил 6,9-дюймовый безрамочный экран с более острым правым нижним углом. На обратной стороне гаджета расположен 3,3-дюймовый экран, предназначенный в первую очередь для чтения ленты X, просмотра уведомлений и написания новых постов. Боковая панель же позволяет переключаться к управлению автомобилем Tesla.

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Фото: Концепт задней панели Object-X

Блок камер также получил дизайн в стиле X сразу с четырьмя датчиками. Дизайнер подразумевает, что фотографии на Object-X будет обрабатывать искусственный интеллект, помогая в создании «выдающихся снимков».

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Фото: Концепт камер Object-X

Стоит отметить, что Object-X — это именно концепт смартфона, который в теории мог бы выпустить Илон Маск. Однако если бизнесмену понравится затея дизайнера, то он наверняка одобрит идею производства линейки собственных гаджетов.

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