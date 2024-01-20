В EA Sports FC 24 начались бесплатные выходные

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 объявили о начале бесплатных выходных в игре. Опробовать тайтл в течение нескольких дней смогут пользователи Steam. Акция продлится вплоть до 22 января.

Если после бесплатного периода игроку захочется приобрести EA Sports FC 24, то до конца месяца симулятор продаётся по скидке в 70%. К примеру, владельцы казахского аккаунта могут купить тайтл всего за 6899 тенге (~ 1370 рублей).

Также на этой неделе Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 24 — список лучших футболистов, за которых голосовали фанаты. В рейтинг попали 11 лучших спортсменов, которые особенно проявили себя в последние полгода.

EA Sports FC 24 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.