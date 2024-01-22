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Комедия «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини собрала $ 100 млн

Комедия «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини собрала $ 100 млн
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Согласно данным сайта Box Office Mojo, кассовые сборы ленты «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях превысили $ 100 млн. Притом $ 64 млн пришлись на домашний прокат, а $ 36 млн — на международный. Бюджет ленты составил всего $ 25 млн.

Фото: Box Office Mojo

Сюжет ленты рассказывает про девушку Би и парня Бена, которые идут на первое свидание, однако оно проваливается. После этого герои терпеть не могут друг друга, однако, оказавшись гостями на свадьбе, они решают притвориться парой.

Режиссёром ленты выступил Уилл Глак. Вместе с Суини и Пауэллом в комедии снялись Александра Шипп, Даррен Барнет, Брайан Браун и другие.

Трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

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