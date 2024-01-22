«Слово пацана», «По щучьему велению» и «Чебурашка» — итоги онлайн-проката в 2023 году

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги российского онлайн-проката в 2023 году. Среди полнометражных проектов лидером оказался «Чебурашка» — лента оказалось крайне популярной в сервисах Wink и Okko, попав в десятку также в Kion и на «Иви».

Ключевым декабрьским релизом стала комедия «По щучьему велению» — экранизация одноимённой русской народной сказки. Лента с Никитой Кологривым стала самой востребованной премьерой декабря на Okko и Wink. Общий рейтинг последнего же возглавило «Слово пацана» — один из самых популярных российских сериалов в истории.

Что касается зарубежных проектов, то фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи стал самым популярным проектом на «Иви» и вошёл в десятку на Okko. Среди других иностранных картин также отметились «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и турецкий сериал «Зимородок».