Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Слово пацана», «По щучьему велению» и «Чебурашка» — итоги онлайн-проката в 2023 году

«Слово пацана», «По щучьему велению» и «Чебурашка» — итоги онлайн-проката в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги российского онлайн-проката в 2023 году. Среди полнометражных проектов лидером оказался «Чебурашка» — лента оказалось крайне популярной в сервисах Wink и Okko, попав в десятку также в Kion и на «Иви».

Ключевым декабрьским релизом стала комедия «По щучьему велению» — экранизация одноимённой русской народной сказки. Лента с Никитой Кологривым стала самой востребованной премьерой декабря на Okko и Wink. Общий рейтинг последнего же возглавило «Слово пацана» — один из самых популярных российских сериалов в истории.

Что касается зарубежных проектов, то фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи стал самым популярным проектом на «Иви» и вошёл в десятку на Okko. Среди других иностранных картин также отметились «Джон Уик 4» с Киану Ривзом, «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и турецкий сериал «Зимородок».

Материалы по теме
Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач рассказал, как были сняты сцены драк
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android