Представлен новый пятизвёздочный персонаж в Honkai Star Rail — рейнджер Ахерон

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали нового играбельного персонажа — галактического рейнджера под именем Ахерон.

Это немногословная странница, которая скитается по космосу в поисках следов прошлого. Ахерон получит наивысшую редкость (пять звёзд), будет следовать пути небытия (накладывает дебаффы на врагов) и наносить электрический тип урона.

Фото: HoYoverse

Ранее девушка уже появлялась в финале трейлера на The Game Awards. Вероятно, мы познакомимся с Ахерон в ходе сюжета версии 2.0, где будет представлен регион Пенакония — героиня прибудет туда в качестве гостя.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат hoYoverse.

Скорее всего, Ахерон станет играбельной в обновлении 2.1, релиз которого намечен на 20 марта. Пока же игроки в Honkai: Star Rail ждут релиза 2.0 — подробности версии покажут уже на этой неделе.